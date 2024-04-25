Nandita Bose［ワシントン２４日ロイター］ - 米国で２４日、中国系動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の将来的な禁止につながる法律が成立した直後、１１月の大統領選で再選を目指すバイデン大統領の陣営は、選挙戦でティックトックの使用を続ける方針を明らかにした。この法律はティックトックの運営企業が期限内に米国での事業を売却しなければ、全米でアプリ配信を禁じるとしている。中国政府の情報収