栃木県那須町の河川敷で、会社役員宝島龍太郎さん（５５）と女性の遺体が見つかった事件で、宝島さんらが遺体で発見される数時間前の１６日未明、東京都内の空き家で、死体損壊容疑で逮捕された建設業平山綾拳容疑者（２５）の知人２人と接触したとみられることが２４日、捜査関係者への取材で分かった。宝島さんらと共に行動していた不動産業者は「空き家の近くまで一緒に行ったがいなくなった」などと説明しており、警視庁大