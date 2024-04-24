お笑いコンビ、髭男爵の山田ルイ53世（49）が、23日放送のテレビ朝日系「証言者バラエティアンタウォッチマン！」（火曜午後11時45分）に出演。娘に自身が芸人であると隠していた過去を明かした。11歳の長女と4歳の次女を育てる山田は、長女が小学4年生になるまで自身が芸人ということを伝えていなかったという。その理由を「僕は全然いいんですけど、『一発屋』という言葉の変な苦みがあるじゃないですか。あれを小さい子供に説