キャバクラ嬢に転身した元「欅坂４６」のメンバー・志田愛佳（２５）が２４日までに自身のインスタグラムを更新し、近影をアップした。ストーリーズで「お忙しい中ありがとうございましたお会いできて嬉しかったです」と実業家、タレント活動からキャバクラ嬢に復職したエンリケこと小川えりと対面したことを伝え、２ショットをアップ。志田は茶髪ボブでメイクし、ボトルを持ったエンリケの隣でほほ笑んでいる。「エンリケさ