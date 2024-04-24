女優の矢田亜希子（45）が24日、水曜レギュラーを務めるTBS系「ラヴィット」（月〜金曜午前8時）に生出演。悪臭を感じない「鼻」で驚かせた。オープニング企画で運の強さを競う企画「第4回KISUKE」で、ドリアンが入っているハズレの箱を選んだ。思いきり箱の中の空気を吸って失敗と思いきや、平然な顔でゴール。共演者からは“審議”。さらば青春の光森田哲矢が同じように臭いをかぐと「オエッ」と顔をしかめ、矢田に向かって