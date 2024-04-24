ゆうちょ銀行で23日に起きた他行からの入金が遅れるトラブルは、同日夜に解消し、すべての入金処理が同日中に完了した。午後7時時点では118万2千件の入金が各口座に反映されない状態だった。同行によると、障害は23日午前8時40分ごろから発生。一部の口座から他行への送金で大量にエラーが生じたことが原因でシステムの不具合が起きたとみられる。午後8時ごろに不具合が解消し、発生から13時間半後の午後10時過ぎに当日分の入