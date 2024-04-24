アメリカ議会上院は、中国系の動画投稿アプリTikTokについて、全米での利用禁止につながる法案を可決しました。【映像】「子どものギャンブルで600万円が消滅した家庭」とは？議会上院は23日、TikTokを保有する中国企業のバイトダンスに対して、最長で1年以内にアメリカでの事業を非中国系の企業に売却しなければ、全米でのアプリの配信を禁止する法案を賛成多数で可決しました。法案はすでに下院を通過していて、バイデン大統