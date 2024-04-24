栃木県那須町の河川敷で全身が焼けた男女の遺体が見つかった事件で、死体損壊容疑で逮捕された男が「ある人物に遺体の処分を指示されたので、知人２人に持ちかけた」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は事件に複数人が関与したとみて、詳しい経緯や背後関係を調べている。埼玉県越谷市の建設業平山綾拳（りょうけん）容疑者（２５）は仲間と共謀し、１６日未明から朝、那須町の河川敷で、東京都千代田
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