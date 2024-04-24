重工大手IHIは24日、エンジンの製造を手がける子会社が、燃料消費率の測定データを改ざんしていたと発表した。IHIは同日夕に記者会見を開いて、詳細を説明する方針だ。不正が行われていたのは、IHI原動機の新潟内燃機工場（新潟市）と太田工場（群馬県太田市）。燃料消費率は、エンジンの出荷時に納入先に報告するため試運転をして測定するもの。確認できる2003年以降に製造された国内外向けの船舶用と陸上用エンジン5537台の