去年12月、横浜市でうその110番通報をして警察官の業務を妨害した疑いで、川崎市の高校生ら5人が書類送検されました。川崎市に住む高校生ら5人は去年12月、「公園内で叫んでいる人がいて、迷惑している」などとうその110番通報をして、横浜市鶴見区の公園に警察官2人を出動させ業務を妨害した疑いで、きょう書類送検されました。高校生らはうその通報をする直前、深夜にも関わらず現場近くの公園を徘徊していたとして、警察官に補