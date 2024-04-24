自民党に新たな不祥事です。裏金事件で「しゃべるな」と言われたと安倍派の箝口（かんこう）令を暴露した自民党・安倍派の宮沢博行前防衛副大臣（49）が辞職願を提出しました。女性問題が原因とみられます。【画像】裏金“かん口令”暴露後に副大臣辞職…号泣会見＆真冬にふんどし姿で“みそぎ”■“女性問題”に裏金流用…「絶対にない」宮沢前防衛副大臣「今回私の不祥事が重なりまして、議員を辞職する決意をし、先ほど議長に