俳優の中野英雄（59）が22日、自身のインスタグラムを更新。公開した写真が、息子で俳優・仲野太賀（31）に“激似”と反響を呼んでいる。【写真あり】「マジで太賀くんだ」若返り加工で“ほぼ”息子になった中野英雄※写真下「アプリで若返りを押したら太賀になった…ビックリ!!」と、“若返り加工”を使った自身の写真をアップ。加工前後の姿を並べた比較写真で、まるで太賀本人のようなそっくりなビジュアルとなっている。