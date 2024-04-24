売春目的で客待ちをしたとして、28歳の女が逮捕されました。過去の客待ち行為での逮捕は、警視庁では初めてです。警視庁によりますと、東京・歌舞伎町の大久保公園周辺で今月11日、売春目的で客待ちをしたとして、28歳の女が23日、逮捕されました。売春目的の客待ちを巡っては、去年140人が現行犯で検挙された一方で、逮捕を免れようと客待ちでないように装う行為が増加していることから、警視庁はその場で逮捕されなくても今後、