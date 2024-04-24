結婚したことで夫の家族も身内ということになり、義実家というものができます。とはいえ元々は他人同士ですし、価値観や常識が大きく違うことも珍しくありません。それもあまり気にならないうちならいいですが、ある一線を越えるととんでもないトラブルの原因にも！今回はそんな義実家からの迷惑行為をご紹介します。義母の非常時の連絡先にされる「結婚してから半年ほどたった頃、知らない番号から電話がかかってきました。不審