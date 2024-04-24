女優の戸田恵梨香（３５）が２４日までに自身のインスタグラムで近影をアップし、反響が広がっている。１月１６日の投稿以来、約３か月ぶりの更新で戸田は「＠ｈａｒｕｋａｄｅｂｅａｕが帰ってきて久しぶりに写真を撮ってくれました」とコメント。「美しい＠ｃａｒｔｉｅｒと」とつづり、肩や腕を出して高級ジュエリーを身につけた姿をアップした。戸田は俳優の松坂桃李と２０２０年１２月に結婚を発表。昨年５月に第