本塁打王と2度目のMVPに輝き、プロスポーツ史上最高となる総額7億ドルで、ロサンゼルス・ドジャースに移籍した大谷翔平。名実ともに史上最高の野球選手は、どこまで進化を続けるのだろうか？【写真】「何なんだ今の質問は？」“まさかのイラつき”を見せたことも…会見中の大谷翔平を写真で見るここでは、野球の母国・アメリカの記者たちが「大谷翔平」について語った『米番記者が見た大谷翔平メジャー史上最高選手の実像』