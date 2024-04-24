日本デビューを控えたNewJeansの周囲が騒がしい。【写真】“見せパン”も…韓国女性アイドルら、衣装が“刺激強め”に？最近のK-POP界で最もホットなイシューといえば、“NewJeansの母”のクーデターだろう。4月22日、HYBEは傘下レーベルADORの代表ミン・ヒジンと、同社経営陣などに対する監査を実施。それとともに、理事会交代のための株主総会招集を要請し、ミン・ヒジンの辞任を要求する書簡を送った。HYBEは徹底抗戦の構えNewJ