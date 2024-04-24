安楽死・助力自殺が違法なペルーで４０代女性が例外を認められて安楽死で生涯を閉じた。ペルーで行われた最初の安楽死の事例で、この女性は希少退行性疾患で全身が麻痺した状態だった。２２日（現地時間）、ロイター通信などの報道によると、心理学者であり多発性筋炎患者であるアナ・エストラーダさんは最近４７歳で亡くなった。エストラーダさんの弁護士ホセフィナ・ミロ・クエサダ氏はＸ（旧ツイッター）を通じて「エストラーダ