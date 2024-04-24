タレント・酒井法子（５３）が２３日までに、小野真弓（４３）のＳＮＳに登場し、最新ショットを披露した。小野は「お仕事かーさんバッチリメイク昨日は、なっとく塾の収録でしたのりぴー先輩とおかっぱトーテムポール」と前千葉県知事で俳優の森田健作がＭＣを務めるＢＳフジ「もしもで考える…森田健作のなるほど！なっとく塾」に出演したことを報告し、酒井との２ショットをアップ。「かわいい、おちゃめなのりぴー先