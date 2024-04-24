「プロの出し子」と呼ばれていた男が逮捕された。警視庁によると、小辻秀昇容疑者（53）は、20件の特殊詐欺事件で「出し子」の役割を担い、あわせて3000万円をコンビニのATMで引き出していたということで、捜査員の間で「プロの出し子」と呼ばれていた。新しく作られた「特殊詐欺連合捜査班」が投入され、広域の捜査にあたった。