山Ｐこと俳優の山下智久（３９）が?音楽Ｐ?として、菊池風磨（２９）らのｔｉｍｅｌｅｓｚ（旧ＳｅｘｙＺｏｎｅ）に楽曲提供することが期待されている。山下と菊池は親交があるからだ。菊池は２０日、インスタグラムでライブ配信し、２７日に個人のファンクラブを開設することなどを発表。インスタライブ中にはスタッフから、山下がリアルタイムで視聴していることを知らされ、驚く場面もあった。山下は翌２１日、Ｘ（旧ツ