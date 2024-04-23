栃木県那須町の河川敷で、東京・上野で焼肉店などを多数展開している宝島龍太郎さん（55）と妻とみられる女性の他殺体が燃やされていた事件で、死体損壊容疑で逮捕された建設業、平山綾拳（りょうけん）容疑者（25）＝埼玉県越谷市＝所有の乗用車から妻の運転免許証が見つかっていたことがわかった。車内からは血痕も検出されており、栃木県警と警視庁の合同捜査本部（警視庁大崎署）は暴行、殺害された宝島さん夫妻がこの車で運ば