次期衆院選を巡り、和歌山県内２１町村でつくる和歌山県町村会（会長＝岡本章・九度山町長）は２３日、不出馬を表明した自民党元幹事長の二階俊博氏（８５）の三男の伸康氏（４６）に和歌山新２区からの出馬を要請すると発表した。伸康氏にはすでに伝えたといい、要請書を２４日に手渡す。同会は２３日、和歌山市内で臨時理事会を開き、次期衆院選への対応を協議。俊博氏の公設秘書を務めており、年齢が若い伸康氏を推す声が強