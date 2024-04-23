幅広い世代で処方される保湿用塗り薬「ヒルドイド」の自己負担額が10月から上がります。その背景や私たちに与える影響について、医療ジャーナリストの森まどか氏に聞きました。【写真を見る】保湿薬「ヒルドイド」10月から自己負担増 クリーム555円⇒813円“美容目的で使用”の問題も【ひるおび】ヒルドイドとは「ヒルドイド」は、アトピー性皮膚炎などの治療に処方される保湿用の塗り薬です。アトピー性皮膚炎や肌全体の乾燥、