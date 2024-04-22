政府は22日、水ぶくれが指摘される国の基金事業に対する見直し結果を正式に発表した。役目を終えた15事業を廃止。約2400億円を新たに国庫に返納させる。すべての事業に成果の数値目標も定めさせ、非効率な事業は廃止を含めた見直しを行う。政府は昨秋から基金の「総点検」を始めた。この日開いたデジタル行財政改革会議で、河野太郎行政改革担当相が成果を報告した。廃止するのは、主に企業などへの補助金の支払いを終えてい