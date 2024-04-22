アニメ『遊戯王デュエルモンスターズ』の劇中登場アイテムをフィギュアにした「アニメ『遊戯王』シリーズ ガシャポン！コレクション」が、4月第3週から、「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」などに設置されたカプセルトイ自販機で順次販売されている。【写真】全種集めたくなる！ 「海馬のアタッシュケース」など展開アイテム■全5種をラインナップ今回登場した「アニメ『遊戯王』シリーズ ガシャポン！コレクション」