階段を降りると広がる別世界！ 着席前から豪華な装飾にワクワクJR上野駅を上野公園と反対側に出て、歩くこと約2分。雑居ビルの一角にひっそりとたたずむのが、昭和38年（1963）創業の「喫茶 古城」です。思わず素通りしてしまいそうなほどのさりげない入り口とは裏腹に、階下には店名の「古城」の名に恥じない昭和レトロのゴージャスな空間が待ち構えています。通りに面した扉を開けると、地下へと続く階段が。早くもゴージャスな