日本橋高島屋」から純金の茶わんが盗まれた事件で、茶わんがきょう、東京・台東区内の買取店で見つかったことがわかりました。【写真を見る】【速報】盗まれた純金の茶わんを台東区の買取店で発見日本橋高島屋“1000万円超の純金茶わん”窃盗事件警視庁この事件は、東京・江東区の堀江大容疑者（32）が今月11日、「日本橋高島屋」で開かれていた「大黄金展」の会場から1040万円相当の純金の茶わんを盗んだとして、おととい逮