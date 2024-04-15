ブンデスリーガ第29節 レバークーゼン 5-0 ブレーメン(日本時間15日、バイ・アレーナ)レバークーゼンがブレーメンを5-0で下し、シーズン5試合を残してブンデスリーガ初優勝を決めました。リーグ首位のレバークーゼンは12位のブレーメンと対戦。前半にボックス内でファウルをもらったレバークーゼンは、その後のPKをボニフェイス選手が決め先制。後半15分にはボニフェイス選手のパスから、ジャカ選手が左足でミドルシュートを決め