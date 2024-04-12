米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（右）と水原一平容疑者＝2月、ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）米司法省は11日、銀行詐欺容疑で大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（29）の元通訳、水原一平容疑者（39）を訴追したと発表した。違法賭博の借金を返済するため、大谷選手の口座から胴元側に1600万ドル（約24億5千万円）以上を不正に送金したとしている。大谷選手は送金を知らず、許可もしていないとして被害者に当たると指摘