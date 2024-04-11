北米での皆既日食で、目の痛みについてのグーグル検索数が軒並み急増したことが分かった。現地時間8日に米国、カナダ、メキシコの空で大勢の人が皆既日食を観測したものの、長く見過ぎた不安が、オンライン上でトレンドとなった。 【写真】簡易版のサングラスを付けて日食を見つめる人たち 「日食を見た後、目が痛い理由」や「日食で目を傷めたかを知る方法」といった検索が多くされていた。皆既日食中の太陽を見るこ