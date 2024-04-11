11日、パレスチナ自治区ガザ北部で、イスラエルの攻撃によって立ち上がる煙（ゲッティ＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は10日、シリアの首都ダマスカスにあるイラン大使館への攻撃を受け、イスラエルに対するイラン側の報復攻撃が「差し迫っている」とする報告書を米情報機関がまとめたと報じた。米ブルームバーグ通信は関係者の話として、高精度のミサイルを使った攻撃が「数日