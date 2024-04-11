[エルサレム １１日 ロイター] - パレスチナのイスラム組織ハマスの指導者ハニヤ氏の息子３人がイスラエルのガザ空爆で死亡したことについて、イスラエルのメディアは１１日、上級司令官やネタニヤフ首相など政治指導者への事前の相談なく攻撃が行われたと報じた。国内メディア「ワラ」がイスラエル政府高官の話として伝えたところによると、ネタニヤフ首相とガラント国防相は攻撃について事前に知らされていなかった。攻撃は