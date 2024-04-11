（写真・AP/アフロ）ドジャース大谷翔平の元専属通訳、水原一平氏による違法賭博問題が新たな進展を見せている。アメリカの有力紙「ニューヨークタイムズ」のウェブ版は現地時間4月10日、「大谷の元通訳が有罪答弁の交渉中か」と題する記事を掲載した。記事では捜査関係者の話として、水原氏が犯罪を認める方向で交渉が進んでおり、「捜査は急速に終結に近づいている」としている。水原氏が大谷から盗んだ金額については、