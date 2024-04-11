きょう昼すぎ、東京・中央区の百貨店「日本橋高島屋」で開催されていた「大黄金展」の会場から、1000万円相当の純金の茶碗が盗まれました。茶碗を盗んだ男は逃走中です。【写真を見る】【速報】「日本橋高島屋」で1000万円相当“純金の茶碗”窃盗事件か20代〜30代の男逃走中警視庁正午すぎ、東京・中央区の百貨店「日本橋高島屋」で「催事場で商品が盗られた」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、きのうから店