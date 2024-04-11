暗闇の中、青白く輝く無数の神秘的な光。その正体は波打ち際に大量に押し寄せた「ホタルイカ」だ。【映像】海岸埋め尽くす大量ホタルイカ海を埋めつくすホタルイカを網ですくうと大漁に。毎年この時期、産卵のために海岸に近づくホタルイカを獲りに来るという男性は「10年ぐらいやってるんですけど10年では一番湧いていた。360度もうホタルイカしかい状態。海岸線の200〜300メートルぐらいずっとこんな感じ。取って、クーラー