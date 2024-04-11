米メディア「ＴＭＺ」は１１日、米連邦捜査局がドジャース大谷翔平投手が、水原一平元通訳の違法賭博問題について、「詐欺の被害者だったと結論付けた」と報じた。連邦当局は「大谷はギャンブルでの借金について全く知らされておらず、水原氏は大谷の知らないうちに口座の１つから横領した」とみており、「大谷はいかなる不正行為にも関与しておらず、賭博に関わりは一切なかったと結論付けた」という。また、水原氏が間もな