「新たな人生のスタートといいますか、心機一転、頑張っていきたいと思います」【写真】キムタクを意識？ ロン毛を爽やかになびかせる高校時代の青井アナフジテレビ系で夕方に放送中のニュース番組『Live News イット！』。4月1日にリニューアルされ、元NHKの青井実アナウンサーがメインキャスターに就任した。「青井アナは2003年にNHKに入局しました。大阪放送局に配属され、東京アナウンス室、大阪放送局で再度勤務し、2017年