カラーコンタクトブランド｢LALISH(レリッシュ)｣の新イメージモデルにインフルエンサーの『わかな』さんを起用、新ビジュアルを公開いたします。｢甘く、とけこむ、透明感。｣をキャッチコピーに、わかなさんがみせる新ビジュアルを披露。ウェブ、ブランドサイト、SNSを中心に展開する、新イメージモデル･わかなさんが表現する、甘くかわいい世界観を楽しんでください。 わかなさんがみせる世界観