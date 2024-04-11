オーストラリア郊外の駅構内に珍しい客が迷い込みました。駅のホームを駆け抜けていく黒い動物。走っているのは馬です。オーストラリアのシドニーで、厩舎（きゅうしゃ）から逃げ出した馬が駅に迷い込みました。まさかの馬の登場に、その場にいた人たちも呆然と立ち尽くしています。馬が右往左往していると奥から列車が…。馬と列車が接触する事態は避けられましたが、地元メディアによりますと、列車の運転士には事前に