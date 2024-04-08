バイドゥ（東京都港区）のきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」が、「Z世代が選ぶ！！『クラスで一番モテる子の特徴TOP10』」を発表。ランキングは、2023年11月2〜13日にかけて、10〜24歳のSimejiユーザーである男女571人を対象に、アプリ上でアンケートを実施し、集計したものです。第3位は「フレンドリー」でした。自ら積極的にコミュニケーションをとる子はすてきと感じる人が多いようで、回答者からは「クラスの中心