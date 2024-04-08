北海道・室蘭警察署は8日、室蘭市に住む無職の男（60）を暴行の疑いで逮捕したと発表しました。男は7日午後7時25分ごろ、室蘭市山手町3丁目にある病院で医師である40代の男性の顔を殴る暴行を加えた疑いがもたれています。病院から「患者が暴れている」と警察に通報があり、駆けつけた警察官が男を現行犯逮捕しました。警察によりますと、男はこの日、胸が苦しいと救急搬送されていたということです。調べに対し男は、「殴ったこと