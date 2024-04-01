岸田文雄首相は1日の参院決算委員会で、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けた党所属国会議員の処分について、「追加の聞き取り調査を今、行っている。その状況を踏まえた上で責任を判断し、処分の手続きに入りたい」と改めて説明した。処分対象となる国会議員の人数などは明言しなかった。安倍派幹部に「離党勧告」案浮上追加聴取や厳しい世論を考慮首相は「当事者は政治家だ。政治家として今回の事態で国民から