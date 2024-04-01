大阪府摂津市と隣接する大阪市東淀川区の住民の血液から有害性が指摘される有機化合物「ＰＦＡＳ」が高い濃度で検出されたと市民団体が明らかにしました。発がん性などが指摘される有機フッ素化合物「ＰＦＡＳ」。大阪府摂津市では、ＰＦＡＳを過去に扱っていた工場近くの川や地下水から高い濃度で検出されていて、市民団体が府内各地で住民約１２００人の血液検査を行ってきました。３月３１日の中間発表によりますと、摂津