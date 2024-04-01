【ソウル聯合ニュース】海外で韓国の飲料製品の需要が高まり、飲料の輸出額が過去最高を更新したことが１日、分かった。韓国農水産食品流通公社（ａＴ）によると、昨年の飲料の輸出額は５億７２３３万６０００ドル（約８６６億円）で前年同月比１１．５％増加した。輸出額は２０１９年の４億２２０３万７０００ドルから２０年は４億１０４２万ドルに減少したが、２１年は４億８５１０万７０００ドルに増加した。２２年（５億１