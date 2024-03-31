6人組グループ・SixTONESが3月31日、グループの公式X「SixTONES／ソニーミュージック」を更新。4月1日のエイプリルフールを前に公式サイトについて“異例のアナウンス”を行った。【画像】似てる？Kis-My-Ft2＆SixTONESのアバター公式アカウントは「お知らせ」と題し「明日4月1日（月）0：00〜23：59のSixTONES公式サイトは、6分の1の確率でしか入れなくなりそうな気がします」と報告。「アクセスされる際は、ご注意ください！