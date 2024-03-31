31日午後、大阪市平野区で男性が刃物のようなもので刺されけがをしました。犯人は現場から逃走していて警察は殺人未遂事件として捜査しています。31日午後3時前、大阪市平野区加美北の路上で「40代くらいの男性がけがをして出血している」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、男性はベトナム人とみられ、腹部に刺し傷がありけがをしていて、病院へ搬送されましたが意識不明の重体だということです。警察により