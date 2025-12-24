お好み料亭 魚ぐん探ちき／漁港直送の鮮魚を旅館の食事処で堪能「お好みランチ・刺身」1980円地元の平潟港や大津港で水揚げされた新鮮な地魚を中心に、磯料理から常陸牛ステーキまで茨城の海や山の味覚を楽しめるお店。魚の鮮度と料理のボリュームに定評があります。平日のお得なランチメニューとして人気なのが「お好みランチ」。煮魚や焼き魚など全6種類から選べ、デザートとコーヒーが付きます。「おまかせ寿司 」3520円その日