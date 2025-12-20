フレンドリーなスタッフが笑顔で「Hi!」とお出迎え日本橋から銀座の目抜き通りへと続く国道15号、通称「中央通り」から京橋宝通りを東に入って一角目に、さまざまな人が集う様子を描いたカラフルなグラフィックを発見。こちらが今回ご紹介する「lyf銀座東京」です。サービスレジデンスやホテルを中心に、世界各地で宿泊施設を展開するアスコット社のユニークなブランド「lyf（らいふ）」の日本2号店として、2023年にオープンしまし