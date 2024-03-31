【仁川聯合ニュース】韓国総選挙（４月１０日投開票）の期日前投票所の予定地に「隠しカメラ」を設置したとして身柄を拘束された４０代の男性ユーチューバーは３１日、違法にカメラを設置した理由について「期日前投票する人の数を確認したかった」と述べた。期日前投票と実際の投票日の結果の差が大きいため不審に思ったという。男性ユーチューバーは期日前投票所や開票所が設置される予定の公共施設など全国約４０カ所にカメラ